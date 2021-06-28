Вирусолог раскрыл три причины рекордного всплеска COVID в России

К причинам возникновения роста заболеваемости коронавирусом эксперт причисляет вакцинацию на уровне всего 12–13%. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов.
По его словам, к причинам сложной эпидемиологической ситуации также относятся люди, пренебрегающие мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также появление в стране индийского штамма COVID-19.
Специалист отметил в интервью «Ленте.ру», что новый штамм вируса более заразный, и если заболевший первоначальным вариантом коронавируса заражал двух-трех человек, то инфицированный новой разновидностью вируса – пять-шесть.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привившимся от COVID россиянам предложили увеличить пенсию.