В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией

Мошенники придумали новую схему обмана с поддельными справками о вакцинации от ковида: обладателей фальшивых сертификатов начали шантажировать.
Как сообщает РБК, тем, кто приобрел поддельный документ о прохождении вакцинации, пишут, что выдавшего справку врача задержали, и предлагают за 50 тысяч рублей удалить переписку жертвы с врачом из мессенджеров.
Всплеск подобных случаев обмана подтвердили в Infosecurity a Softline Company. Начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что людей запугивают уголовным преследованием за соучастие в подделке документов.
Отметим, что статья 327 УК РФ «Подделка официальных документов» подразумевает наказание не только для выдавшего фальшивую справку о вакцинации, но и для заказчика. За приобретение грозит до 1 года лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами.