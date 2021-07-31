В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией

В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией
Мошенники предлагают за 50 тысяч рублей удалить переписку жертвы с врачом из мессенджеров. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Мошенники придумали новую схему обмана с поддельными справками о вакцинации от ковида: обладателей фальшивых сертификатов начали шантажировать.

Как сообщает РБК, тем, кто приобрел поддельный документ о прохождении вакцинации, пишут, что выдавшего справку врача задержали, и предлагают за 50 тысяч рублей удалить переписку жертвы с врачом из мессенджеров.

Всплеск подобных случаев обмана подтвердили в Infosecurity a Softline Company. Начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что людей запугивают уголовным преследованием за соучастие в подделке документов.

Отметим, что статья 327 УК РФ «Подделка официальных документов» подразумевает наказание не только для выдавшего фальшивую справку о вакцинации, но и для заказчика. За приобретение грозит до 1 года лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами.

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