В Сосново из земли на даче достали предметы времен ВОВ

Найденные предметы не представляют опасности. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденные предметы не представляют опасности. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В садоводстве Приозерском районе Ленобласти нашли подозрительные предметы времен Великой Отечественной войны. Опасности они не представляют.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Стражи порядка получили информацию о подозрительной находке 29 июля поздно вечером. На дачном участке в садоводстве в поселке Сосново проводились земляные работы. Под слоем грунта нашли ржавые предметы, похожие на металлические ящики с боеприпасами и торчащими из них проводами.

На место незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОН. Удалось установить, что это семь аккумуляторных батарей времён ВОВ, опасности они не представляют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на стройке петербургского ЖК «Ручьи» нашли опасный огнемет. К настоящему времени предмет вывезли с территории стройки на полигон для уничтожения.