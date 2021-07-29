На стройке петербургского ЖК «Ручьи» нашли опасный огнемет

На стройке петербургского ЖК &#171;Ручьи&#187; нашли опасный огнемет
Взрывотехники определили, что это устройство предназначено для стрельбы и представляет опасность. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На стройплощадке жилого комплекса «Ручьи» в Красногвардейском районе Петербурга нашли серьезное оружие. Опасную находку сделали рабочие, когда раскапывали землю.

В ЖК на Пискаревском проспекте 29 июля во время земляных работ обнаружили взрывоопасный предмет. На месте происшествия работали спасатели и взрывотехники. Специалисты ОМОН ГУ Росгвардии определили, что это устройство предназначено для стрельбы и представляет опасность. К настоящему времени предмет вывезли с территории стройки на полигон для уничтожения.

По данным «Фонтанки», найденным устройством оказался пехотный огнемет «Шмель» одноразового применения. Он представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском.

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