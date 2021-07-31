На площади Восстания мигранты с баллончиком напали на петербуржцев

В Центральном районе полиция разыскивает двух иностранцев, ограбивших местных жителей. Их добычей стал iPhone и наличка.
Информация об этом появилась в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Грабеж случился в ночь на субботу на площади Восстания. Около 1:15 к двум прохожим у дома №5 по 1-й Советской подошли два незнакомца.
Злоумышленники достали баллончик и брызнули в лицо петербуржцам, а сразу после отобрали мобильный телефон iPhone и наличные деньги.
Со слов пострадавших, на них напали двое мигрантов. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве.