На площади Восстания мигранты с баллончиком напали на петербуржцев

Злоумышленники достали баллончик и брызнули в лицо петербуржцам. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Злоумышленники достали баллончик и брызнули в лицо петербуржцам. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

В Центральном районе полиция разыскивает двух иностранцев, ограбивших местных жителей. Их добычей стал iPhone и наличка.

Информация об этом появилась в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Грабеж случился в ночь на субботу на площади Восстания. Около 1:15 к двум прохожим у дома №5 по 1-й Советской подошли два незнакомца.

Злоумышленники достали баллончик и брызнули в лицо петербуржцам, а сразу после отобрали мобильный телефон iPhone и наличные деньги.

Со слов пострадавших, на них напали двое мигрантов. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве.