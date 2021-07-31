Проценко объяснил, кому нужно сдавать тест на антитела к COVID-19

Врач добавил, что у россиян уже сложилась мода на то, чтобы "мериться антителами" после антиковидной вакцинации. Фото: pixabay

Врач добавил, что у россиян уже сложилась мода на то, чтобы "мериться антителами" после антиковидной вакцинации. Фото: pixabay

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каких случаях нужно измерять уровень антител к коронавирусной инфекции в организме.

Врач сравнил заболевание коронавирусом с гриппом. По его словам, перед сезонной вакцинацией от гриппа никто не задумывается о необходимости измерить антитела от этого инфекционного заболевания. С гриппом никто так не делает, но с коронавирусом история получается совсем другая, отметил Проценко в беседе с РБК.

По словам специалиста, антитела на коронавирус нужно измерять только тем, кто участвует в клинических исследованиях, когда измерение требуется для анализа. Врач добавил, что у россиян уже сложилась мода на то, чтобы «мериться антителами» после антиковидной вакцинации.

Проценко порекомендовал прививаться раз в полгода: «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году.