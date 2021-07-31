Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году

Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году
Переболевших коронавирусом без видимых признаков примерно в 10 раз больше, чем выявленных инфицированных. Фото: pixabay

Эксперт предположил, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян может сформироваться к Новому году.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил в беседе с ТАСС, что коллективный иммунитет может появиться раньше Нового года, поскольку в прогнозах не учитываются бессимптомные переболевшие, хотя их довольно много. По его словам, переболевших коронавирусом без видимых признаков примерно в 10 раз больше, чем выявленных инфицированных.

Как отмечает специалист, американские ученые подсчитали, что бессимптомных переболевших у них в 5-6 раз больше, чем выявленных. По расчетам Жемчугова, у москвичей коллективный иммунитет должен быть достигнут к этому июлю, но этому помешали мутации ковида, которые снижают эффективность вакцин.

«Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится», — подчеркнул Жемчугов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%.

коллективный иммунитет Новый год пандемия


 

Новости партнеров
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На площади Восстания мигранты с баллончиком напали на петербуржцев
В Сосново из земли на даче достали предметы времен ВОВ
Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл
Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году
В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией
Грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве
Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота