Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году

Переболевших коронавирусом без видимых признаков примерно в 10 раз больше, чем выявленных инфицированных. Фото: pixabay

Переболевших коронавирусом без видимых признаков примерно в 10 раз больше, чем выявленных инфицированных. Фото: pixabay

Эксперт предположил, что коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян может сформироваться к Новому году.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил в беседе с ТАСС, что коллективный иммунитет может появиться раньше Нового года, поскольку в прогнозах не учитываются бессимптомные переболевшие, хотя их довольно много. По его словам, переболевших коронавирусом без видимых признаков примерно в 10 раз больше, чем выявленных инфицированных.

Как отмечает специалист, американские ученые подсчитали, что бессимптомных переболевших у них в 5-6 раз больше, чем выявленных. По расчетам Жемчугова, у москвичей коллективный иммунитет должен быть достигнут к этому июлю, но этому помешали мутации ковида, которые снижают эффективность вакцин.

«Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно все закончится», — подчеркнул Жемчугов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%.