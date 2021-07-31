В Турции засняли падение метеорита

В Турции засняли падение метеорита
Падение метеорита в Турции. Фото: скриншот YouTube

Жители турецкого Измира стали свиделями вспышки в ночном небе. Скорее всего, это было падение метеорита или части космического мусора.

Как сообщает местная газета Sabah, вспышку на небе заметили почти в 2 часа ночи по местному времени (совпадает с московским). Со слов очевидцев, они слышали звуки, похожие на взрыв или землетрясение. Турецкие власти пока не прокомментировали случившееся. О каких-либо последствиях пока не сообщается.

Пользователи напомнили в социальных сетях, что небесное явление случилось на фоне масштабных лесных пожаров в Турции. Граждане шутят, что далее страну ждет нашествие инопланетян или зомби.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов. Пока продолжаются 20 пожаров в шести провинциях страны.

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