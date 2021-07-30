В Турции от лесных пожаров пострадали более 40 населенных пунктов

В Турции сильных лесных пожаров в Турции, начавшихся 28 июля, пострадали более 40 населенных пунктов. Об этом заявили турецкие власти, сообщает CNN Turk.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли отметил, что ситуация с пожарами улучшается. Пока продолжаются 20 пожаров в шести провинциях страны. В ликвидации участвуют три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, а также 4 тыс. спасателей.

По словам министра угрозы населенным пунктам пока нет, многое будет зависеть от того, как удачно пройдут операции по тушению огня 30 июля.

Ранее Бекир Пакдемирли рассказал о том, что из-за масштабных лесных пожаров скончался еще один человек. Общее число жертв достигло четырех. Его слова приводит телеканал TRT. Очередная жертва зарегистрирована в районе Мармариса. Напоминаем, что лесные пожары начались в провинции Антальи – скорее всего, из-за аномальной жары. Затем огонь начал поглощать новые территории. Помимо погибших есть также пострадавшие – их насчитывают около 183 человек, но пока что оценить точное количество довольно сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.