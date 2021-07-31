Число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести

Число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести
Лесные пожары в Турции. Фото: скриншот Twitter

Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, погибли.

Общее число погибших в зоне стихийного бедствия возросло до шести, сообщает агентство Anadolu.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли рассказал о том, что из-за масштабных лесных пожаров скончался еще один человек. Общее число жертв достигло четырех. Его слова приводит телеканал TRT. Очередная жертва зарегистрирована в районе Мармариса. Напоминаем, что лесные пожары начались в провинции Антальи – скорее всего, из-за аномальной жары. Затем огонь начал поглощать новые территории. Помимо погибших есть также пострадавшие – их насчитывают около 183 человек, но пока что оценить точное количество довольно сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.

лесные пожары пожары турция


 

Новости партнеров
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина насмерть разбился на мопеде в Красном Бору
Врач рассказал, какими могут быть признаки «длинного COVID-19»
Россия направила в Турцию восемь пожарных самолетов и вертолетов
Мать Децла обвинила внука во лжи
Число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести
Аварийная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке
В Петербурге 13 человек пойдут под суд за медицинское мошенничество
Возродить Павловский музыкальный вокзал как культурный центр России