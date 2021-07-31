Число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести

Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, погибли.

Общее число погибших в зоне стихийного бедствия возросло до шести, сообщает агентство Anadolu.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли рассказал о том, что из-за масштабных лесных пожаров скончался еще один человек. Общее число жертв достигло четырех. Его слова приводит телеканал TRT. Очередная жертва зарегистрирована в районе Мармариса. Напоминаем, что лесные пожары начались в провинции Антальи – скорее всего, из-за аномальной жары. Затем огонь начал поглощать новые территории. Помимо погибших есть также пострадавшие – их насчитывают около 183 человек, но пока что оценить точное количество довольно сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в бульваре Новаторов в гараже загорелся мусор. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место прибыли две единицы техники и десять спасателей, которые за 20 минут справились с огнем.