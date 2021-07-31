Россия направила в Турцию восемь пожарных самолетов и вертолетов

Россия направила в Турцию восемь пожарных самолетов и вертолетов
Лесные пожары в Турции. Фото: скриншот Twitter

Российские власти направили на борьбу с лесными пожарами в Турции еще пять пожарных самолетов ИЛ-76 и три пожарных вертолета Ми-8.

Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Турецкий президент в ходе беседы поблагодарил Путина за поддержку в тушении масштабных лесных пожаров и за помощь с пожарной техникой. Направленные в Турцию пожарные самолеты способны забирать на борт до 40 тонн воды.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин в разговоре с Эрдоганом пообещал и дальше оказывать помощь в борьбе с бушующими пожарами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших при лесных пожарах в Турции достигло шести. Помимо погибших есть также пострадавшие – их насчитывают около 183 человек

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