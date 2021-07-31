После массовой драки в Москве задержаны более 50 человек

В Москве задержали около 50 участников массовой драки со стрельбой.

Инцидент произошел 30 июля в магазине «Ашан» в центре Москвы на Верхней Красносельской улице, пишет ТАСС.

В конфликте участвовали две компании молодых людей, сообщает Телеканал 360. Словесная перепалка переросла в драку, затем раздался выстрел.

По информации «ФедералПресс», у кого-то из участников драки был при себе травматический пистолет.

В драке участвовали представители нескольких национальностей. Возбуждено уголовное о хулиганстве с применением оружия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после массовой драки у гостиницы «Белые ночи» на проспекте Большевиков в Петербурге к административной ответственности привлекли 166 человек.