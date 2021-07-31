В Ленобласти август начнется с дождей и гроз

В Ленобласти август начнется с дождей и гроз
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

Также в первый день августа ожидается порывистый ветер.

В Ленинградской области в воскресенье, 1 августа, ожидается непогода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, а также порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассказали, что ночью температура воздуха составит максимум плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Местами ожидаются ливни, грозы, ветер, гуляющий по региону, разгонится до 17 метров в секунду. Второго же августа мало что изменится, так что нужно быть готовыми к теплым, но ненастным денькам в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что любителей «солнечных тату» предупредили о смертельной опасности. В некоторых случаях такие татуировки могут привести к различным заболеваниям, в том числе онкологическим

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