В Ленобласти август начнется с дождей и гроз

Также в первый день августа ожидается порывистый ветер.

В Ленинградской области в воскресенье, 1 августа, ожидается непогода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, а также порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассказали, что ночью температура воздуха составит максимум плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Местами ожидаются ливни, грозы, ветер, гуляющий по региону, разгонится до 17 метров в секунду. Второго же августа мало что изменится, так что нужно быть готовыми к теплым, но ненастным денькам в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что любителей «солнечных тату» предупредили о смертельной опасности. В некоторых случаях такие татуировки могут привести к различным заболеваниям, в том числе онкологическим