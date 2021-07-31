В России арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko

В России арестовали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko
Мужчину арестовали до 28 сентября. Фото: СК РФ

Доронин будет находиться под стражей до 28 сентября 2021 года.

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест Кирилла Доронина, являющегося одним из основателей финансовой пирамиды Finikо. Об этом сегодня, 31 июля, пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.

Доронин будет оставаться под стражей до 28 сентября 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Если мужчину признают виновным, то могут отправить в колонию на срок до десяти лет.

Доронин не признает своей вины. Он заверил, что явился на допрос добровольно и готов сотрудничать. Мужчина также добавляет, что хочет расплатиться с пользователями системы и надеется, что ему дадут такую возможность.

«Обвинение в мошенничестве я не признаю и готов к аргументированному диалогу»,

— сказал Доронин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 13 человек пойдут под суд за медицинское мошенничество.

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