Из-за циклона в Петербурге 1 августа прольются ливни

Погода в воскресенье в Петербурге будет находиться под влиянием циклона из Скандинавии. Ожидаются ливни и до 24 градусов тепла.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Циклонический вихрь, расположившийся над Скандинавией, затянет небо над Северной столицей облачной спиралью. Из-за этого в городе пойдут сильные дожди ливневого характера, возможны и грозы. Сегодня должно выпасть около 10-15 миллиметров осадков, в области — до 20-25 миллиметров.

Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, в Ленобласти прогнозируется до 25 градусов.

Юго-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, при грозе он усилится до порывистого. Атмосферное давление упадет до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти август начнется с дождей и гроз.