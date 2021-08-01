Петербургский июль стал вторым среди самых жарких в истории

Петербургский июль стал вторым среди самых жарких в истории
Июльское значение было на 4 градуса выше климатической нормы. Фото: unsplash

Средней температуре в июле в Петербурге не хватило одного градуса до рекорда июля 2010 года по жаре.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, минувший июль стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь июлю 2010 года. В июле этого года среднемесячная температура воздуха составила +23,1 градуса, а 11 лет назад — +24,4 градуса.

Июльское значение было на 4 градуса выше климатической нормы. За месяц погода обновила три температурных рекорда по аномальной жаре: 7, 11 и 14 числа.

Осадков выпало чуть больше 50 миллиметров — это около 50% от месячной нормы. До рекорда по самым засушливым месяцам далеко — этот июль попал лишь на 10 место.

Август, по данным Леуса, будет менее теплым, температура превысит норму на 1-1,5 градуса. Дождей будет больше — на 15-25% выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за циклона в Петербурге 1 августа прольются ливни.

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