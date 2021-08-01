Путин пожелал удачи спортсменам на триатлоне Ironman 70.3 Russia

Путин пожелал удачи спортсменам на триатлоне Ironman 70.3 Russia
Путин пожелал спортсменам удачи. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников международных соревнований по триатлону Ironman 70.3 Russia, которые стартовали в Петербурге.

Глава государства напомнил, что сегодня впервые в России проводится гонка Ironman. Путин уверен, что соревнования будут способствовать росту популярности триатлона среди россиян. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал участникам удачи, а зрителям — позитивных и незабываемых впечатлений. Он добавил, что страна гордится победами и рекордами наших атлетов на крупных соревнованиях.

Ironman 70.3 Russia — серия международных соревнований по триатлону, организатором которой выступает Всемирная Корпорация Триатлона (WTC). Спортсменам предстоит пройти три этапа: заплыв на 1,9 км, заезд на велосипеде по шоссе на 90,1 км и забег на 21,1 км. Соревнования идут в Петербурге с 30 июля по 1 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что соревнования по триатлону ограничат движение в Петербурге.

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