У карьера СНТ «Экология» заметили гору мусора

Мусор сложились у карьера. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мусор сложились у карьера. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видимо, его бросают отдыхающие после пикников и солнечных ванн.

В Ленинградской области недалеко от Токсово заметили стихийную свалку. Там лежат целлофановые пакеты с мусором – судя по всему, их оставляют отдыхающие местного карьера. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свалку обнаружили у СНТ «Экология».

«Похоже одни свиньи ездят туда»,

— пишет автор поста, с которым далеко не все согласны.

Некоторые убеждены, что пусть лучше мусор складывают в одном месте, чем бросают его в местах отдыха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мусорную площадку в Отрадном привели в порядок после жалоб губернатору.