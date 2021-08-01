У карьера СНТ «Экология» заметили гору мусора

Видимо, его бросают отдыхающие после пикников и солнечных ванн.
В Ленинградской области недалеко от Токсово заметили стихийную свалку. Там лежат целлофановые пакеты с мусором – судя по всему, их оставляют отдыхающие местного карьера. Об этом сегодня, 1 августа, рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свалку обнаружили у СНТ «Экология».
«Похоже одни свиньи ездят туда»,
— пишет автор поста, с которым далеко не все согласны.
Некоторые убеждены, что пусть лучше мусор складывают в одном месте, чем бросают его в местах отдыха.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мусорную площадку в Отрадном привели в порядок после жалоб губернатору.