В Больших Колпанах прохожий отобрал у байкера мопед и поехал в магазин

В Больших Колпанах прохожий отобрал у байкера мопед и поехал в магазин
Мужчину разыскивают. Фото: pixabay

Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

В Гатчинском районе Ленобласти похитили мопед стоимостью в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось на улице Садовой в деревне Большие Колпаны. Владелец техники рассказывает, что к нему подошел мужчина и попросил мопед, чтобы доехать до магазина. Когда ему отказали, он сел за руль и отправился в пункт назначения. Мужчина, сидящий сзади, слетел и остался далеко позади.

Обстоятельства случившегося выясняются. Полицейские разыскивают 30-летнего мужчину среднего роста, одетого в синюю футболку и серые шорты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине.

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