«Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего

СМИ пишут, что за Кунью готовы заплатить 25 миллионов евро.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» думает о приобретении нападающего олимпийской сборной Бразилии Матеуса Кунью. За игрока якобы готовы заплатить 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что сам Кунью хотел бы продолжить карьеру в Англии или Испании. На данный момент он выступает за немецкий клуб «Герта». Напоминаем, что на Олимпийских играх в Токио Кунья сыграл в четырех матчах, в рамках которых забил два гола. Также он провел 25 матчей на чемпионате Германии и забил семь голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Белотти, кажется, не хочется в «Зенит», но лучше спросить у его жены. Агент футболиста заявил, что ничего не знает о трансфере игрока.