«Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего

«Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего
Футболист пока не комментирует слухи. Фото: pixabay.com

СМИ пишут, что за Кунью готовы заплатить 25 миллионов евро.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» думает о приобретении нападающего олимпийской сборной Бразилии Матеуса Кунью. За игрока якобы готовы заплатить 25 миллионов рублей. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что сам Кунью хотел бы продолжить карьеру в Англии или Испании. На данный момент он выступает за немецкий клуб «Герта». Напоминаем, что на Олимпийских играх в Токио Кунья сыграл в четырех матчах, в рамках которых забил два гола. Также он провел 25 матчей на чемпионате Германии и забил семь голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Белотти, кажется, не хочется в «Зенит», но лучше спросить у его жены. Агент футболиста заявил, что ничего не знает о трансфере игрока.

бразилия зенит матеус кунью


 

Новости партнеров
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего
Врач рассказал, как не заразить коронавирусом родных
В некоторых домах Петербурга временно отключат холодную воду
В Мурино пошел дождь с градом
У Ларионово на пешехода наехала иномарка
Кремль выделил средства на реконструкцию фортов в Кронштадте
Путин приехал в Ленобласть и посетил Коневский монастырь
В Больших Колпанах прохожий отобрал у байкера мопед и поехал в магазин