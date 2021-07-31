Белотти, кажется, не хочется в «Зенит», но лучше спросить у его жены

Агент футболиста заявил, что ничего не знает о трансфере игрока.

Агент нападающего «Торино» Андреа Белотти прокомментировал нежелание футболиста переходить в «Зенит». Он заверил, что ничего не знает об этом и посоветовал обращаться к супруге Белотти. Об этом пишет Sport24.

В СМИ публиковали новость, согласно которой нападающим заинтересовался петербургский футбольный клуб. Белотти тогда сказал, что якобы не хочет переезжать в Россию, поэтому готов отказаться от предложения – пусть и щедрого.

Напоминаем, что футболист играет за «Торино» с 2015 года, его контракт рассчитан до июня 2022 года. С ним хотят сотрудничать и дальше, но Белотти решил озвучить свое мнение после отпуска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба заявил, что пора прекратить переживать из-за Евро-2020. На чемпионате Европы этого года сборная России заняла последнее место в своей группе и выбыла из турнира.