Дзюба заявил, что пора прекратить переживать из-за Евро-2020

Дзюба заявил, что пора прекратить переживать из-за Евро-2020
"Попереживали и хватит", - отметил футболист Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попросил подписчиков забыть о поражении на Евро-2020.

Так, спортсмен ворвался в истории своего Instagram с позитивным настроением. Он объявил о своем возвращении в новый сезон, пожелал фанатам такого же хорошего настроения. Дзюба пообещал стараться в новом сезоне. Он поблагодарил всех за доброту в его адрес. Об этом спортсмен сообщил в соцсети Instagram.

«Попереживали и хватит», — отметил футболист.

На чемпионате Европы этого года сборная России заняла последнее место в своей группе и выбыла из турнира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте. Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы.

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