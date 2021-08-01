Эксперты связали появление мутаций ковид с ослаблением ограничений

Новые штаммы начали распространяться после отмены ограничений в ряде стран.

Исследователи из Австрии пришли к выводу о том, что новые штаммы коронавируса начали распространяться после того, как в некоторых странах ввели ослабления ограничений. Научную статью опубликовали в журнале Scientific Report.

Ученые отметили, что появление новых штаммов коронавируса зависит от двух факторов: от доли вакцинированных и порогового числа инфицированных. Эксперты настаивают на том, что в каждой стране должны вакцинировать как минимум 60% населения. Также они добавляют, что важно соблюдать меры предосторожности – носить маски и помнить о социальной дистанции. Даже в том случае, если прививка сделана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса.