В Петербурге избили продавца и отобрали у него товар

В Петербурге избили продавца и отобрали у него товар
Он избил его и прыснул газовый баллончик, а потом скрылся с места происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга задержала молодых людей 21 года и 16 лет по подозрению в совершении разбоя.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в отделение поступило сообщение о том, что у дома 34 корпус 3 по ул. Карпинского украли телефоны. Во время продажи двух мобильных телефонов, выставленных ранее на продажу через интернет сайт «Авито», неизвестный мужчина отобрал у 20-летнего продавца телефоны на 128 тысяч рублей. Он избил его и прыснул газовый баллончик, а потом скрылся с места происшествия.

Ранее в больницу обратился потерпевший с химическим ожогом шеи, груди. После оказания помощи в удовлетворительном состоянии его отпустили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца избили в своей же квартире и отняли ценные вещи. В Петербурге в Пушкинском районе двое преступников украли у мужчины украшения и технику.

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