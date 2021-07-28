Петербуржца избили в своей же квартире и отняли ценные вещи

В Петербурге в Пушкинском районе двое преступников украли у мужчины украшения и технику.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июля, около 20:00, к полицейским обратился 51-летний мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных избили его в своей же квартире.

Все произошло в поселке Шушары на Московском шоссе дома 246.

Полиция установила, что двое неизвестных, находясь в квартире пострадавшего, применили к мужчине силу и отняли у него два кольца из металла желтого цвета, телевизор, ноутбук. Затем же нарушители скрылись.

Общая сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Уже на следующий день полиция задержала подозреваемых. Ими оказались двое неработающих мужчины 29-ти и 27-ми лет.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, промышлявший грабежом в центре Петербурга.