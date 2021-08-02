Открылись, но с условиями: какие точки общепита начинают работу в Петербурге

Владельцы торговых центров могут выдохнуть с облегчением – после десятков просьб фуд-корты, наконец, открывают. Работать им, правда, придется при определенных условиях.

Запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов снимают в Петербурге с понедельника, 2 августа. Предпринимателям выдвинули целый список условий.

Все заведения должны обеспечить наличие раздельных входов и выходов для посетителей.

Пустить всех желающих одновременно не смогут – не больше одного человека на четыре «квадрата».

Смольный потребовали организовать работу так, чтобы систему было нельзя обмануть – на фуд-кортах установили электронные системы подсчета посетителей. Если их лимит будет превышен, доступ будет блокирован.

На фуд-кортах, как и в остальных общественных местах, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты.

Отдельное требование касается вакцинации. Прививку должны сделать 100% работников. Исключение сделают для тех, кто переболел COVID-19 меньше, чем полгода назад. Уточняется, что сотрудники должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины.

Факт прививки придется подтверждать – справкой или QR-кодом. Предоставить также можно справку о болезни.

Полный курс вакцинации 100% работников должны пройти с 1 сентября.

Сфера общепита в Петербурге серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. Еще в июле предприниматели требовали дать фуд-кортам работать, поскольку их закрытие негативно сказывается на посещаемости торговых центров.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о том, что условия открытия фуд-кортов обсуждали и с бизнесменами, и с Роспотребнадзором.

Кроме фуд-кортов работать разрешили уличным аттракционам. Организаторам также придется вакцинировать сотрудников и ограничить посещаемость.

Работать со 2 августа также смогут торговые островки в торговых центрах. У них должны быть установлены защитные экраны. Правила вакцинации не обойдут стороной сотрудников и этих торговых точек.

Дополнительные условия ввели и для других организаций в сфере услуг – бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, доставок, салонов красоты и прочих. С 1 октября привиты хотя бы первым компонентом вакцины должны быть 80% сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что эксперты связали появление мутаций COVID-19 с ослаблением ограничений.