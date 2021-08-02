В Ленобласти поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках

В Ленобласти поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках
Женщина попала под поезд. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти женщины под колесами поезда на перегоне Капитолово —Токсово. Она была в наушниках.

Трагический инцидент случился в минувшие выходные. Правоохранители установили, что погибшая, находясь под воздействием алкоголя, переходила ж/д пути в наушниках в неположенном месте.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, машинист громко сигналил и экстренно затормозил, но вовремя остановить поезд не удалось. 43-летняя жительница Ленобласти скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи открыли уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, попавшего под поезд на железнодорожных путях в Кировском районе области.

ленобласть попал под поезд УТ МВД России по СЗФО


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках
Приставы помогли петербуржцу получить компенсацию за залив квартиры
Новоселов в ЖК «Цивилизация» ждут благоустроенные дворы
В Сясьстрое конфликт закончился поножовщиной
В Петербурге мужчина домогался 15-летней девочки
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Московском районе
Открылись, но с условиями: как фуд-корты в Петербурге смогут начать работу
Полиция задержала стрелка в магазине «Продукты»