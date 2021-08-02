В Ленобласти поезд насмерть сбил пьяную женщину в наушниках

В Ленинградской области проводится проверка по факту смерти женщины под колесами поезда на перегоне Капитолово —Токсово. Она была в наушниках.

Трагический инцидент случился в минувшие выходные. Правоохранители установили, что погибшая, находясь под воздействием алкоголя, переходила ж/д пути в наушниках в неположенном месте.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, машинист громко сигналил и экстренно затормозил, но вовремя остановить поезд не удалось. 43-летняя жительница Ленобласти скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи открыли уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, попавшего под поезд на железнодорожных путях в Кировском районе области.