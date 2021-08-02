Петербуржцам рассказали, можно ли доверять тесту из аптеки на COVID

Петербуржцам рассказали, можно ли доверять тесту из аптеки на COVID
Стало известно, можно ли доверять тесту на коронавирус из аптеки. Фото: Baltphoto

В аптеках России на витринах появились экспресс-тесты на COVID-19 и на антитела к нему. Теперь стало возможно обследоваться, не выходя из дома.

«Доктор Питер», ссылаясь на слова директора по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest Анны Сафоновой, сообщает, можно ли верить результатам таких тестов.

Доктор заявила, что приобрести в обычной аптеке настоящий ПЦР-тест нельзя, так как его возможно сделать только в лаборатории. Но в данный момент появился аналог.

Так, тест-полоски на COVID довольно похожи на тест для определения беременности. При этом, их цена относительно не высока.

Однако врач рассказала, что если человек получил положительный результат на текст из аптеки, то его непременно стоит подтвердить тестом, проведенным методом ПЦР.

Использовать такие экспресс-тесты для постановки диагноза не получится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил отличие коронавируса и простуды.

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