Врач объяснил отличие коронавируса и простуды

Врач объяснил отличие коронавируса и простуды
Врач уверена, что чаще всего ковид начинается со смешанных симптомов. Фото: pixabay.com

Появление симптомов ОРВИ часто путают с признаками ковида. Об этом заявила пульмонолог Инна Мишина.

Врач уверена, что чаще всего ковид начинается со смешанных симптомов. У человека начинает болеть или першить горло. Сначала пациенту нужно обратить внимание, не появились ли у него сухой кашель и диарея или рвота, не пропал ли аппетит, отмечает Мишина. Врач советует также отмечать потливость по ночам, слабость, озноб и головная боль. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Доктор обращает внимание на то, что у нового индийского штамма признаки расстройства желудка и кашель. В таком случае точно надо вызывать врача, уверена Мишина. У тех, кто заболел, симптомы появлялись очень быстро, даже за несколько часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «цена» пандемии для столицы обернулась 600 миллиардами рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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