Двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили на волю двух подопечных.

В Ладогу выпустили нерпят Орешка и Бурнева, которые быстрее других выросли и окрепли в центре. Они набрали вес, поэтому больше не будут мерзнуть в воде.

«Счастливой охоты, малыши», — написали на странице «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

Первым в Ладогу отважно уполз Орешек. Через некоторое время вслед за ним отправился Бурнев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане Северной столицы выбирали клички для трех маленьких нерпят, которых в этом году удалось спасти.