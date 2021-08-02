Двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу

Двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу
Выход нерпенка Бурнева. Фото: скриншот "Спасение тюленей 699-23-99" "ВКонтакте"

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выпустили на волю двух подопечных.

В Ладогу выпустили нерпят Орешка и Бурнева, которые быстрее других выросли и окрепли в центре. Они набрали вес, поэтому больше не будут мерзнуть в воде.

«Счастливой охоты, малыши», — написали на странице «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

Первым в Ладогу отважно уполз Орешек. Через некоторое время вслед за ним отправился Бурнев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане Северной столицы выбирали клички для трех маленьких нерпят, которых в этом году удалось спасти.

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