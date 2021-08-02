Любовницы, оскорбления и грязные подробности: как Мамаевы устроили шоу из своего развода

На просторах рунета разгорелось новое шоу. Его устроили бывшие супруг Мамаевы. Во все стороны летят пух и перья – оскорбления, имена любовниц и грязные подробности личной жизни.

С чего все началось?

В браке футболист Павел и бывшая модель Алана были с 2013-го года. В их отношениях всегда кипели страсти. За восемь лет они несколько раз расставались и мирились. Они воспитывали общую дочь и сына модели от предыдущих отношений.

В этом году Алана, наконец, решила поставить точку в отношениях с футболистом, который не так давно вышел из колонии.

Суд Ростов-на-Дону официально расторг их брак 23 апреля.

Испанская разлучница и новая любовница

Причины развода Мамаева не скрывала. Она сразу заявила, что футболист неоднократно изменял ей, но она предпочитала закрывать на это глаза. Последней каплей для Аланы стала красотка Ирен Гарсиа из Испании.

Горевать после развода Мамаев долго не стал, как и продолжать отношения с испанской любовницей. Его новой избранницей стала блогер Надежда Санько, подруга Аланы. Имя новой любовницы бывшего мужа она назвала сама.

«Ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе все рассказывала, ты все знала. И не надо говорить, что мы были не подруги», — заявила Мамаева.

С тех пор между Санько и Мамаевой не прекращается перебранка на просторах сети. Бывшая жена футболиста обвинила подругу в желании нажиться на чужом горе и получить чужие деньги.

Ответ новой подруги спортсмена не заставил себя долго ждать. Санько заявила, что не дружила с Мамаевой.

«Мразь, сказать нечего! Когда я с Пашей на протяжении всех наших отношений рубилась за нее, просила: оставь ей все, оставь в покое, оставь и не трогай ее», — ответила она.

Сама Алана от мужской компании не отказывается. Поддержать бывшую модель решил экс-супруг Александр Липовой. Такой поворот событий удивил подписчиков Мамаевой, ведь расставалась пара с громким скандалом.

Считают алименты

При разводе Алана Мамаева заявила, что не собирается делить имущество и требовать алименты. Несмотря на это, скандал из-за денег все-таки разгорелся. В июле стало известно, что Алана намерена через суд получить от Мамаева ¼ его дохода.

Бывшая супруга футболиста поделилась суммами с подписчиками Instagram. Сначала, как утверждает экс-модель, он перечислял на содержание детей по 12 тысяч рублей, а получив иск, увеличил сумму до 30 тысяч рублей.

Алану такие суммы возмутили.

«Исправно платит алименты раз в десять дней. Это прогресс, Паша! Вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл. И да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки!», — писала она.

Кстати, сочувствуют Мамаевой далеко не все. Некоторые подписчики посоветовали ей найти работу.

Она также жаловалась на условия, в которые ей приходится жить. По ее утверждению, она с детьми ютится на площади в 48 «квадратов». Как отметила Мамаева, ее дети спят на балконе из-за нехватки места.

Хватило на липосакцию

Впрочем, средств Мамаевой хватает, чтобы посещать пластических хирургов. Еще весной она сделала пластику живота у известного хирурга.

После этого ей потребовалась реабилитация – некоторое время бывшая модель носила специальный бондаж.

Напомним, что Павел Мамаев был осужден за избиение чиновника Минпромторга и водителя сотрудницы Первого канала.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты.