Петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета

Пожары в Турции охватили территорию туристических объектов неподалеку от города Аланья. Туристы наблюдали густой дым даже с борта самолета.

Судя по кадрам, которыми делятся прилетевшие на отдых туристы, в зону поражения огнем попала обширная территория. Дым распространился на сотни километров.

Очевидцы рассказали телеканалу «Санкт-Петербург», что от пожаров серьезно пострадал Зеленый каньон. Экскурсии к туристическому объекту прекращены, а любые посещения данной территории опасны.

Напоминаем, что всего в Турции было около сотни очагов возгорания, спасательные службы продолжают борьбу с огнем. В ликвидации пожаров участвовали в том числе спасатели из Азербайджана, а Россия предоставила самолеты и вертолеты. Огнем были затронуты в том числе популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых произведена эвакуация нескольких отелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при лесных пожарах в Турции пострадали 410 человек.