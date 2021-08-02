Петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета

Петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета
Пожары в Турции охватили территорию туристических объектов. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Пожары в Турции охватили территорию туристических объектов неподалеку от города Аланья. Туристы наблюдали густой дым даже с борта самолета.

Судя по кадрам, которыми делятся прилетевшие на отдых туристы, в зону поражения огнем попала обширная территория. Дым распространился на сотни километров.

Очевидцы рассказали телеканалу «Санкт-Петербург», что от пожаров серьезно пострадал Зеленый каньон. Экскурсии к туристическому объекту прекращены, а любые посещения данной территории опасны.

Напоминаем, что всего в Турции было около сотни очагов возгорания, спасательные службы продолжают борьбу с огнем. В ликвидации пожаров участвовали в том числе спасатели из Азербайджана, а Россия предоставила самолеты и вертолеты. Огнем были затронуты в том числе популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых произведена эвакуация нескольких отелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при лесных пожарах в Турции пострадали 410 человек.

аланья лесные пожары турция


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 3 августа
Мать мальчика, который нашел родителей мертвыми, могла продавать наркотики
ЦИК запустит информационно-справочный центр на время подготовки и ...
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 3 августа
Абоненты МегаФона теперь могут год бесплатно пользоваться Apple Music
На полупустой улице Академика Константинова произошла авария
Любовницы, оскорбления и грязные подробности: как Мамаевы устроили шоу из ...
Петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета