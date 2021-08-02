Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днём ВДВ

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил с праздником всех причастных к Воздушно-десантным войскам.

Сегодня, 2 августа, в России празднуют День ВДВ. С этим событием жителей Петербурга поспешил поздравить глава города Александр Беглов. Обращение губернатора опубликовали на официальном сайте города на Неве.

Беглов отметил, что воины-десантники не единожды показывали, что незаменимы, когда выполняли сложнейшие операции в горах Афганистана и иных горячих точках.

Кроме этого, в Ленинградском военном округе был создан первый авиамотодесантный отряд.

«Особые слова благодарности ветеранам десанта. Их службу Отечеству помнит и чтит вся страна. Своим примером они вдохновляют молодое поколение защитников Родины», — указывается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ.