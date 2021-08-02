В Петербурге скромно отметили День ВДВ: фоторепортаж Gazeta.SPb

Из-за пандемии власти запретили проводить массовые мероприятия, но десантники все равно отметили праздник.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 августа, довольно скромно и тихо отметили День Воздушно-десантных войск. Обошлось без массовых купаний в фонтанах, а также без различных инцидентов. Дело в том, что власти запретили устраивать массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Десантников попросили с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать меры предосторожности – даже в такой важный для них день.

Также к властям присоединился «Водоканал», который обещал отключить фонтаны, если люди не будут реагировать на просьбы покинуть объекты. В итоге десантники отпраздновали, но без шика и блеска. На снимках, сделанных корреспондентом Gazeta.SPb, видно, как они собираются небольшими группами и мокнут под дождем вместе с флагами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днём ВДВ.