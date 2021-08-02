Карпин решил уйти в отставку, после проигрыша «Ростова» «Зениту»

Тренер понял, что ему сложно совмещать несколько должностей.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Известно, что решение специалист принял после того, как его команда проиграла «Зениту». Он отметил, что совмещать работу в клубе и в сборной России ему непросто и нужно выбирать. Карпин добавил, что было сложно и мучительно определяться, но «так будет лучше для всех».

«Хватило одной недели, чтобы понять — я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом»,

— заявил тренер.

Напоминаем, что Карпин занял пост главного тренера сборной России этим летом. До этого должность занимал тренер Станислав Черчесов, но он ушел после провала на чемпионате Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» якобы хочет выкупить бразильского нападающего.