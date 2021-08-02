В Ленобласти после аномальной жары наконец открыли грибной сезон

В Ленобласти после аномальной жары наконец открыли грибной сезон
Грибники жалуются на нехватку улова. Фото: скриншот Вконтакте

В лесах региона отыскали лисички и сыроежки.

Жители Ленинградской области в августе открыли грибной сезон. Они отправились в лес на выходные и нашли первые лисички и сыроежки. Своими достижениями лесники жалуются в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и грибники СПб».

В Гатчинском районе, пишут пользователи, грибов не очень много. Там встречаются крупные лисички и сыроежки. Также грибы нашли в Приозерском районе – их находят около озер.

При этом многие пишут, что большого урожая ожидать не стоит из-за засушливого лета – аномальная жара испортила планы грибникам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары.

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