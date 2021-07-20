Ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары

Специалист уверена, почва восстановится, если в Северную столицу вернется привычная для города дождливая погода. Фото: pixabay.com

Специалист уверена, почва восстановится, если в Северную столицу вернется привычная для города дождливая погода. Фото: pixabay.com

Это лето заставило жителей Петербурга не только изнывать от аномальной жары. Однако многие петербуржцы волнуются, будет ли урожай на грибы.

На сборе грибов этого года еще рано останавливаться, отмечает академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева. Специалист уверена, почва восстановится, если в Северную столицу вернется привычная для города дождливая погода. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт сказала, что, если в августе будут хорошие дожди, осенью будет отличный урожай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области уже начался грибной сезон. В это время все чаще спасателям приходится выезжать на поиски заблудившихся грибников, а медикам – спасать тем, кто отравился. Gazeta.SPb рассказывает о простых мерах безопасности.