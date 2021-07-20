Ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары

Ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары
Специалист уверена, почва восстановится, если в Северную столицу вернется привычная для города дождливая погода. Фото: pixabay.com

Это лето заставило жителей Петербурга не только изнывать от аномальной жары. Однако многие петербуржцы волнуются, будет ли урожай на грибы.

На сборе грибов этого года еще рано останавливаться, отмечает академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева. Специалист уверена, почва восстановится, если в Северную столицу вернется привычная для города дождливая погода. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт сказала, что, если в августе будут хорошие дожди, осенью будет отличный урожай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленинградской области уже начался грибной сезон. В это время все чаще спасателям приходится выезжать на поиски заблудившихся грибников, а медикам – спасать тем, кто отравился. Gazeta.SPb рассказывает о простых мерах безопасности.

грибы дождь погода санкт-петербург урожай


 

Новости партнеров
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По Мурино ранним утром гуляли лосята
В США коронавирусом заражено уже более 35 млн человек
На КАД произошло ДТП из-за отвалившегося на ходу колеса: есть пострадавший
На Индустриальном проспекте мужчина запинал гражданина до смерти
Вокруг многострадального Sport Palace растет забор: фоторепортаж Gazeta.SPb
Медики рассказали, как правильно сдавать тест на антитела
Прокуратуру заинтересовал петербургский детсад, где отравились дети
Информацию о большей летальности от индийского штамма опровергли