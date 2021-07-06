У петербуржцев – грибной сезон. Как не заблудиться и не отравиться

У петербуржцев – грибной сезон. Как не заблудиться и не отравиться
Грибы в Петербурге и области. Фото: группа "Грибы и Грибники СПб"/ ВК

В Петербурге и Ленинградской области уже начался грибной сезон. В это время все чаще спасателям приходится выезжать на поиски заблудившихся грибников, а медикам – спасать тем, кто отравился. Gazeta.SPb рассказывает о простых мерах безопасности.

Грибы в Петербурге и области. Фото: группа «Грибы и Грибники СПб»/ ВК

Петербуржцы теряются, как правило, на территории Курортного района. Прежде, чем уйти в лес, предупредите родных и близких о том, куда собираетесь отправиться. Выберите для поездки яркую одежду, зарядите мобильный телефон и свисток. Такие правила, отмечают в МЧС, могут спасти вам жизнь.

Есть и другие правила. Не стоит увлекаться при сборе грибов и ягод – отмечайте направление своего движения. Возьмите с собой карту или компас.

Инфографика Gazeta.SPb

Если вы все-таки поняли, что заблудились окончательно, не мечитесь. Попробуйте позвонить родным или в службу спасения, разведите костер. Если вы решили попробовать выбраться самостоятельно, двигайтесь по тропам, просекам, вдоль рек по их течению. Будьте внимательны. Вероятно, вы услышите звуки машин или поезда. Вы даже сможете оценить расстояние до источника звука. Шум поезда слышен примерно за 10 км, паровозный гудок – за 7 км, а автомобильный – за 2-3. Крик человека слышен за 1-1,5 км.

Если у вас потерялся близкий человек, обратитесь в единую службу спасения. Не откладывайте вызов спасателей.

Ягоды в Петербурге и области. Фото: группа «Грибы и Грибники СПб»/ ВК

Еще одна опасность – возможность отравиться ядовитыми грибами и несъедобными ягодами. Наиболее тяжело отравления переносят люди с ослабленным организмом и дети до 14 лет. Конечно, главное правило, — не собирать неизвестные, перезревшие и дряблые грибы. Выбрасывайте червивые и с осторожностью относитесь к пластинчатым грибам.

Не собирайте их вдоль дорог, ведь некоторые виды грибов хорошо впитывают вредные вещества. Срезайте их с целой ножкой. Собирать грибы и ягоды лучше в плетеные корзины, — так они дольше сохранят свежесть.

Приготовить грибы лучше в день сбора, разные виды грибов стоит готовить отдельно. Если вы все же отравились, сразу обратитесь к врачу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге грибы находили даже в январе.

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