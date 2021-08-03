Один умер, второй в больнице: последствия ДТП с фурами на трассе М-11

В понедельник, 2 августа, на трассе М-11 в сторону Москвы в районе Чудово произошла смертельная авария с участием двух большегрузов. ДТП парализовало движение на магистрали на несколько часов.

По информации правоохранителей, около семи часов вечера водитель грузовика «Скания» с прицепом, направлявшийся из Петербурга в Москву, врезался в ехавшую впереди фуру «Вольво». Последний от удара въехал в разделительное ограждение, а затем вылетел на «встречку» и перевернулся.

Предварительно считается, что причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем «Скании». Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия, а 57-летний петербуржец за рулем «Вольво» получил травмы, но выжил. Его госпитализировали в гатчинскую больницу в состоянии средней тяжести.

Перевернувшиеся автомобили заняли всю проезжую часть, кроме того, по дороге рассыпался перевозимый груз. Движение по трассе в обе стороны оказалось заблокировано. На ликвидацию последствий аварии потребовалось несколько часов, магистраль освободили лишь к полуночи. До этого водителям пришлось стоять в многокилометровой пробке.

Инцидент прокомментировали участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Автомобилисты делились впечатлениями от нахож

дения в пятичасовом заторе: «Очень плачевно, стоим на месте минут 40, причём место авария в прямой видимости», — пишет Владислав в 22 часа, спустя три часа после столкновения.

Многие высказывались негативно, обвиняя водителей большегрузов в вынужденном простаивании на скоростной и, к тому же, платной трассе. «Из за вас стою уже 5й час», «Подставили тысячи людей», «Как они это делают. Ведь даже если специально захочешь- не выйдет», — возмущаются интернет-пользователи.

Известно, что на месте аварии работали не только дорожные службы, но и правоохранители. Возможно, предстоит разбирательство с участием прокуратуры или следователей.