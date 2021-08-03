Двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти 1,5 млн рублей

Злоумышленники украли из сейфа в Петербурге 1,4 млн рублей и скрылись. Фото: Pixabay

Злоумышленники украли из сейфа в Петербурге 1,4 млн рублей и скрылись. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красносельском районе двое неизвестных ворвались в квартиру водителя такси и украли из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 2 августа, в 00:20, на улице Летчика Лихолетова дома 14 корпуса 2.

В полицию обратился 39-летний мужчина, работающий водителем в такси. Он рассказал, что к нему в однокомнатную квартиру ворвались двое неизвестных мужчин, угрожавшие предметом похожим на пистолет.

Они похитили из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей и «Айфон 6с», а затем скрылись.

В доме, где все произошло установлены камеры видеонаблюдения. Записи полиция уже просмотрела.

Известно, что нападали двое мужчин. Оба были в медицинских масках. Один из них был плотного телосложения в темной куртке и панаме. Другой же среднего телосложения в черном капюшоне.

Полиция изъяла следы пальцев рук, следы обуви и биоматерилы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан рецидивист, подозреваемый в разбое на берегу карьера «Майна».