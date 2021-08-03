Матч «Ахмат» — «Сочи» прервала змея, вылезшая на поле

Змея могла укусить кого-то из футболистов. Однако животное быстро вынесли с поля. Фото: pixabay.com

Змея могла укусить кого-то из футболистов. Однако животное быстро вынесли с поля. Фото: pixabay.com

Во время того, как проходила игра между футбольным клубом «Ахмат» из Грозного и «Сочи» из одноименного города, на поле выползла змея.

Матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи» остановили на несколько минут в связи с тем, что выползла змея. Однако работники стадиона в одночасье выпроводили незваного гостя. Рептилию взяли садовыми вилами и вынесли с поля.

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