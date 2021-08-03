В Ленобласти в среду пройдет небольшой дождь

В Ленобласти в среду пройдет небольшой дождь
В Ленобласти в среду будет дождь, однако несильный. Фото: pixabay.com

В среду, 4 августа, в Ленинградской области местами пройдет несильный дождь.

Так, на некоторые части 47-ого региона прольются дожди.

В настоящий момент нет информации, что может прогреметь гроза или пролиться сильный дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер ночью будет западный и юго-западный умеренный.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же станет значительно теплее. Столбики термометров покажут +19…+21 градус.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области предупредили о грозах и сильном ветре во вторник.

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