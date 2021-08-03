Зеленский считает вопросом времени возвращение Крыма

Президент Украины убежден, что земля полуострова никогда не будет российской.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России. Он убежден, что россияне не смогут полюбить полуостров так, как украинцы, которые росли там. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».

«Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория»,

— сказал Зеленский.

Это значит, считает президент, что возвращение полуострова – лишь вопрос времени. Напоминаем, что Зеленский не раз делал подобные заявления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин намекнул на бессмысленность встречи с Зеленским. Путин добавил, что не отказывается от возможной встречи, но не понимает, какой эффект она может дать.