Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги за свои завтраки

Премьер Финляндии вернула в бюджет деньги за свои завтраки
Выяснилось, что государство не оплачивает премьерам завтраки. Фото: unsplash.com

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет государства часть денег за свои семейные завтраки после того, как вокруг них устроили скандал.

Марин вернула 10 тысяч евро, а всего до конца августа должна перечислить стране 14 тысяч. Она потратила эти финансы на семейные трапезы за последние 1,5 года, потому что думала, что это вполне приемлемо для премьер-министра. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Выяснилось, что государство не оплачивает премьерам завтраки. Тогда Марин решила возместить все потраченные деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии с конца июля сделают жестче ограничения на работу кафе и ресторанов в некоторых регионах страны. Эту меру придется принять из-за роста количества зараженных ковидом в Фмнляндии. Документ вступил в силу уже в эту субботу, 31 июля.

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