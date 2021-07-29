В Финляндии с 31 июля ужесточат ограничения на работу ресторанов

В Финляндии с конца июля сделают жестче ограничения на работу кафе и ресторанов в некоторых регионах страны. Эту меру придется принять из-за роста количества зараженных ковидом в Фмнляндии.

Документ вступит в силу уже в эту субботу, 31 июля. Время продажи спиртного будет ограничено в регионах Канта-Хяме, Кайнуу, Северная Карелия, Кески-Суоми, Сатакунта и Северное Саво. Об этом сообщает ТАСС.

Продажа спиртного там будет заканчиваться в 12 ночи, работать такие рестораны и кафе смогут с пяти утра до а=часа ночи, будет ограничено также число посетителей внутри помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил в эфире телеканала MTV3, что в Финляндии началась четвертая волна коронавируса.