В Финляндии с 31 июля ужесточат ограничения на работу ресторанов

В Финляндии с 31 июля ужесточат ограничения на работу ресторанов
Время продажи спиртного будет ограничено. Фото: pixabay.com

В Финляндии с конца июля сделают жестче ограничения на работу кафе и ресторанов в некоторых регионах страны. Эту меру придется принять из-за роста количества зараженных ковидом в Фмнляндии.

Документ вступит в силу уже в эту субботу, 31 июля. Время продажи спиртного будет ограничено в регионах Канта-Хяме, Кайнуу, Северная Карелия, Кески-Суоми, Сатакунта и Северное Саво. Об этом сообщает ТАСС.

Продажа спиртного там будет заканчиваться в 12 ночи, работать такие рестораны и кафе смогут с пяти утра до а=часа ночи, будет ограничено также число посетителей внутри помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил в эфире телеканала MTV3, что в Финляндии началась четвертая волна коронавируса.

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