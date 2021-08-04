В Петербурге в среду будет холодно и дождливо

В Петербурге в среду будет холодно и дождливо
Дожди, к счастью, в Петербурге в среду обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto
В среду, 4 августа, в Северной столице будет довольно прохладная погода, кроме того, пройдет небольшой дождь. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что Петербург в данный момент еще находится в холодной части циклона. Когда такое происходит, то это значит, что переменная облачность в регионе обернется кратковременными дождями в некоторых районах.

Отмечается, что температура в городе будет на 2-3° ниже климатической нормы.

Градусники горожан днем покажут +19…+21°, а в Ленинградской области же +17…+22°.

В городе на Неве будет немного ветрено. Петербуржцев обдаст западным ветром 4-9 метров в секунду. Также атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что уже выше нормы.

В Петербурге в последующие дни температура воздуха составит +21…+23°, а в четверг и пятницу прольются дожди.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в среду пройдет небольшой дождь.
леус новости СПб погода в спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лихачи на каршеринге снесли снесли дорожный знак и светофор на Парнасе
Полумарафон «Северная столица» перекроет дороги в центре Петербурга
В Петербурге в среду будет холодно и дождливо
В Петербурге маршрутчик пытался высадить известного программиста с ДЦП
Около 600 пациентов с коронавирусом в Петербурге лежат в реанимации
Водители Петербурга в течение месяца превысили скорость более млн раз
Ангар на Вокзальном шоссе не могли потушить 47 спасателей
На Троицком мосту капот «Мазды» вздыбился от удара с ...