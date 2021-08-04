В Петербурге в среду будет холодно и дождливо

В среду, 4 августа, в Северной столице будет довольно прохладная погода, кроме того, пройдет небольшой дождь. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что Петербург в данный момент еще находится в холодной части циклона. Когда такое происходит, то это значит, что переменная облачность в регионе обернется кратковременными дождями в некоторых районах.

Отмечается, что температура в городе будет на 2-3° ниже климатической нормы.

Градусники горожан днем покажут +19…+21°, а в Ленинградской области же +17…+22°.

В городе на Неве будет немного ветрено. Петербуржцев обдаст западным ветром 4-9 метров в секунду. Также атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что уже выше нормы.