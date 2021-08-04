Любовный гороскоп: пять знаков зодиака обречены на одиночество в августе

Август станет счастливым не для всех знаков зодиака. Одним последний летний месяц лучше посвятить изучению себя, другим – опасаться обмана, а третьим – наслаждаться отношениями со второй половинкой.

Овнам следует приготовиться к переменам. Август затянет вас в настоящий водоворот, жизнь в этот месяц обещает быть непредсказуемой: новый роман, всплеск страсти в старых отношений. Овнам в августе сопутствует удача.

Тельцам лучше не приступать в августе к активным поискам. Подведите итоги и приготовьтесь остаться наедине с собой. Не держите душу нараспашку. Если вы уже состоите в отношениях, постарайтесь достичь гармонии.

Кстати, к переменам готовиться следует и Близнецам. Не бойтесь расставаться с прошлым, чтобы открыть в свою жизнь двери для нового. Не пасуйте и меняйтесь как внутренне, так и внешне.

Ракам стоит быть бдительными. Вам захочется закрыться в себе, страсть в отношениях уйдет на задний план. Не теряйте рассудок и не переставайте верить в себя.

Львам пора задуматься о создании семьи. Кстати, август – идеальный месяц для заключения брака. Если на пальце еще нет обручального кольца, смотрите по сторонам, чтобы не упустить свою любовь.

Девы в августе наполнятся жизненной энергией. У вас есть реальный шанс найти вторую половинку. Вы притягиваете к себе всех, словно магнит. Если вы уже в отношениях, готовьтесь попрощаться со старыми обидами.

Весам придется сложнее. Вам будет сложнее показывать свои чувства и принимать чувства других. Насладитесь тишиной, прислушайтесь к себе. Не спешите бросаться в новый роман.

Скорпионы должны быть настороже. Возможно, август вам предстоит провести в одиночестве. Слушайте себя, избавляйтесь от страхов и снимайте розовые очки. Сейчас ваши отношения могут напоминать клетку.

Кому точно не нужно снимать розовые очки, так это Стрельцам. Они видят людей насквозь. Посвятите август тому, чтобы укрепить отношения, которые уже есть. Если вы одиноки, насладитесь пока независимостью.

Для Козерогов важно оставаться верными себе. Вы можете рискнуть и отдаться страсти, но не нужно нырять в омут с головой.

Больше удач на любовном фронте ждет Водолеев. В августе им предстоит понять, готовы ли они к новым отношениям. Помните, что вы сами должны определить, какими они будут.

Рыбам август не предвещает любовных историй. Пока они на паузе, обратитесь к себе, проанализируйте свой прошлый опыт. Если вы уже в отношениях, попытайтесь пересмотреть их и понять, как научиться на своих ошибках.