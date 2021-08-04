В Ленобласти 5 августа обещают +5 градусов

В Ленобласти 5 августа обещают +5 градусов
В Ленобласти похолодает. Фото: Рixabay

В четверг, 5 августа, в Ленинградской области местами пройдет кратковременный дождь.

Так, на некоторые части 47-ого региона прольются небольшие дожди.

В данный момент нет информации, что может прогреметь гроза или пройти дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер ночью будет западный и юго-западный. Днем же он будет восточным 3-8 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+10 градусов. Днем же станет немного теплее. Столбики термометров покажут +18…+23 градус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в среду будет холодно и дождливо. Температура в городе будет на 2-3° ниже климатической нормы.

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