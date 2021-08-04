Власти договорились об объединении такси в Петербурге и Ленобласти

Без этого документа такси с петербургскими лицензиями не могли работать в соседнем регионе. Фото: pixabay

Без этого документа такси с петербургскими лицензиями не могли работать в соседнем регионе. Фото: pixabay

Власти Петербурга и Ленобласти заключили соглашение о фрахтовании такси на территории регионов, сообщили в Смольном.

Документ подписали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко, он будет действовать до конца 2023 года. Теперь получившие разрешения агрегаторы такси смогут брать заказы как в черте Петербурга, так и области.

Подобное соглашение уже подписывалось, но оно перестало действовать в декабре 2020-го. Без этого документа такси с петербургскими лицензиями не могли работать в соседнем регионе.

Как напомнил Беглов, два соседних региона — единая агломерация, жителей которой ежедневно пользуются такси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что решение ФАС не повлияет на график подготовки новой транспортной модели Петербурга.