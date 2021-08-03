Решение ФАС не повлияет на график подготовки новой транспортной модели Петербурга

В комитете по транспорту заверили, что все работы должны быть выполнены в срок.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурге прокомментировали претензии ООО «Автолайн» по поводу конкурсной процедуры по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам с 2022 года. Заявитель жаловался на некоторые пункты контракта, и антимонопольщики признали замечания справедливыми. Несмотря на это, решение ФАС, уверяют в ведомстве, не повлияет на график подготовки новой транспортной модели. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

«Организатор перевозок» исправит контракты в соответствии с решением ФАСа в рабочем порядке. Это действие не влечёт за собой отмены закупок или пересмотра их результатов»,

— говорится в сообщении.

Все контракты, как и ожидалось, будут заключены в августе 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС не стала отменять госзакупки «транспортной реформы» Петербурга после жалобы перевозчика.